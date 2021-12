Pensioni, in stand-by tavolo governo-sindacati dopo annuncio sciopero su manovra (Di martedì 7 dicembre 2021) dopo lo stupore per l’annuncio dello sciopero generale sulla manovra -proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre- risulta al momento in stand-by il confronto tra governo e sindacati sulla riforma delle Pensioni. Il tavolo -annunciato dai sindacati venerdì scorso all’uscita da Palazzo Chigi- avrebbe dovuto tenersi entro la settimana prossima, ma al momento non risulta in agenda e dovrebbe tenersi solo successivamente, spiegano fonti di governo all’Adnkronos. Motivando lo slittamento alla grande mole di lavoro a Palazzo Chigi, tra Pnrr e vari dossier sul tavolo. Ma c’è anche chi ammette che non dovrebbe sorprendere la necessità di un supplemento di riflessione prima di ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021)lo stupore per l’dellogenerale sulla-proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre- risulta al momento in-by il confronto trasulla riforma delle. Il-annunciato daivenerdì scorso all’uscita da Palazzo Chigi- avrebbe dovuto tenersi entro la settimana prossima, ma al momento non risulta in agenda e dovrebbe tenersi solo successivamente, spiegano fonti diall’Adnkronos. Motivando lo slittamento alla grande mole di lavoro a Palazzo Chigi, tra Pnrr e vari dossier sul. Ma c’è anche chi ammette che non dovrebbe sorprendere la necessità di un supplemento di riflessione prima di ...

