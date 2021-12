Pensioni 2022: nuovi aumenti fino a 300 euro annui dal 1° gennaio (Di martedì 7 dicembre 2021) Gli adeguamenti all’inflazione porteranno aumenti fino a 300 euro all’anno per Pensioni e assegni di reversibilità. Questo l’effetto della rivalutazione dovuta all’inflazione in salita nel 2021 rispetto al 2020. Scherzetto dell’economia che porterà la spesa previdenziale a crescere di circa 4 miliardi di euro, ma che per i pensionati si tradurrà in un aumento di circa 25 euro al mese sul proprio assegno pensione. A mettere tutto nero su bianco è stato il Decreto Mef datato 17 novembre 2021 e finito nella Gazzetta ufficale del 26 novembre. Vediamo in questo articolo cosa cambia dal prossimo anno e i nuovi aumenti per Pensioni e reversibilità. Ricordiamo che, oltre all’aumento Pensionistico, in gioco il prossimo anno c’è ... Leggi su leggioggi (Di martedì 7 dicembre 2021) Gli adeguamenti all’inflazione porterannoa 300all’anno pere assegni di reversibilità. Questo l’effetto della rivalutazione dovuta all’inflazione in salita nel 2021 rispetto al 2020. Scherzetto dell’economia che porterà la spesa previdenziale a crescere di circa 4 miliardi di, ma che per i pensionati si tradurrà in un aumento di circa 25al mese sul proprio assegno pensione. A mettere tutto nero su bianco è stato il Decreto Mef datato 17 novembre 2021 e finito nella Gazzetta ufficale del 26 novembre. Vediamo in questo articolo cosa cambia dal prossimo anno e ipere reversibilità. Ricordiamo che, oltre all’aumentostico, in gioco il prossimo anno c’è ...

