Pechino 2022 | hockey ghiaccio | confermata presenza squadra maschile Cina

(Di martedì 7 dicembre 2021) E’ ufficiale. Lapresenterà una sua rappresentativa dialle Olimpiadi invernali di, in programma tra meno di due mesi (dal 4 febbraio). Il regolamento dei Giochi obbliga il paese ospitante ad essere presente in ogni disciplina, ma gli organizzatori temevano che la debolezza del loro team di, che occupa la posizione numero 32 nel ranking mondiale ed è stato inserito in un girone di ferro con Usa, Canada e Germania, procurasse brutte figure e imbarazzi a tutto il paese. Per questo motivo avevano avanzato l’ipotesi che lafosse presente solo nel torneo femminile, ma ora il Consiglio dell’Iihf (federazione mondiale) ha stabilito di garantire un posto anche alla formazione ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: OLIMPIADI INVERNALI - Pechino 2022, confermata la presenza della Cina nell'hockey su ghiaccio maschile - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: OLIMPIADI INVERNALI - Pechino 2022, confermata la presenza della Cina nell'hockey su ghiaccio maschile - petrazzuolo : RT @napolimagazine: OLIMPIADI INVERNALI - Pechino 2022, confermata la presenza della Cina nell'hockey su ghiaccio maschile - apetrazzuolo : OLIMPIADI INVERNALI - Pechino 2022, confermata la presenza della Cina nell'hockey su ghiaccio maschile - napolimagazine : OLIMPIADI INVERNALI - Pechino 2022, confermata la presenza della Cina nell'hockey su ghiaccio maschile -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Queste le parole di Giovanni Malagò in vista delle Olimpiadi Invernali di. Il presidente del Coni le ha pronunciate ad Atreju, in occasione del premio ad Antonella Palmisano.Sulla possibilità che la questione Peng Shuai possa riflettersi negativamente sull'Olimpiade di, Bach ha affermato: "Pensare che le Olimpiadi possano cambiare un Paese, le sue leggi, o ...E' ufficiale. La Cina presenterà una sua rappresentativa di hockey ghiaccio maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino, in programma tra meno di due mesi (dal 4 febbraio 2022).Olimpiadi Pechino 2022, Malagò: “Mai in dubbio partecipazione delegazione sportiva”. by Andrea Bellini. Tokyo 2020, Giovanni Malagò - Foto Mezzelani / GMT. “Non è mai stata in dubbio la partecipazione ...