Pearl Harbour: le immagini dell'America in guerra

Il 7 dicembre di ottanta anni fa l'attacco giapponese alle Hawaii portava gli Stati Uniti a intervenire nel Secondo conflitto Mondiale. In mostra a Milano le immagini belliche degli Usa, degli uomini e delle donne che hanno combattuto

