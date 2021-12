Patrick Zaki torna in libertà ma non è stato assolto Il Tribunale di Mansura ordina la scarcerazione dello studente Era detenuto in Egitto da 22 mesi

(Di martedì 7 dicembre 2021)libero, ma non èdalle accuse. È quanto ha deciso ildial termine della terza udienza contro loegiziano dell’Università di Bologna in carcere inda 22. “Bene, bene, grazie”. Così, alzando il pollice,aveva risposto a un diplomatico italiano che gli chiedeva come stesse prima dell’avvio della nuova udienza del suo processo (leggi l’articolo), nelegiziano di. Il diplomatico, secondo quanto ha riferito l’Ansa, aveva potuto parlare brevemente con lodell’Università di Bologna,da 22 ...

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

Il Cairo, 7 dicembre 2021 -sarà scarcerato . La notizia arriva da Mansura, in Egitto, dove si è tenuta la terza udienza del processo. Lo studente egiziano dell'Università di Bologna non è stato però assolto . Non ...Georgerischia cinque anni di carcere . Questa mattina si apre a Mansura , in Egitto , la terza udienza del processo al ricercatore e attivista egiziano, studente dell'Università di ...(ANSA) - MANSURA, 07 DIC - Lo studente egiziano Patrick Zaki sarà scarcerato "anche se non è stato assolto" dalle accuse: lo hanno riferito alcuni avvocati al termine dell'udienza a Mansura ad un ...Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto. Questa la decisione del giudice durante la terza udienza tenutasi oggi a Mansura.