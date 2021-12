Patrick Zaki scarcerato in Egitto, ma non finisce qui la sua lotta per la libertà (Di martedì 7 dicembre 2021) <p>Il commento di <strong>Francesca Paci </strong>sulla scarcerazione di Patrick Zaki dopo 668 giorni. Lo studente egiziano dell'Università di Bologna, in carcere dal 7 febbraio 2020, era stato accusato di “diffusione di notizie false”.</p> Leggi su lastampa (Di martedì 7 dicembre 2021) Il commento di Francesca Paci sulla scarcerazione didopo 668 giorni. Lo studente egiziano dell'Università di Bologna, in carcere dal 7 febbraio 2020, era stato accusato di “diffusione di notizie false”.

Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Zaki verrà rilasciato tra stasera e domani mattina e dovrà apparire davanti alla corte di nuovo il 1… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime soddisfazione per la scarcerazione di Patrick #Zaki, la cui vice… - lucelaluce : RT @amnestyitalia: ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione della giu… - giuliaolini : RT @luigidimaio: Primo obiettivo raggiunto: Patrick Zaki non è più in carcere. Adesso continuiamo a lavorare silenziosamente, con costanza… -