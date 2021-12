Patrick Zaki scarcerato dopo 668 giorni di rinvii, ma non è assolto. Il padre ai diplomatici italiani: “Vi sono grato” (Di martedì 7 dicembre 2021) Il 30enne dalla gabbia degli imputati prima della sentenza: «Sto bene, grazie Italia». La sospensione dopo 4 minuti, poi la firma sul foglio di scarcerazione Leggi su lastampa (Di martedì 7 dicembre 2021) Il 30enne dalla gabbia degli imputati prima della sentenza: «Sto bene, grazie Italia». La sospensione4 minuti, poi la firma sul foglio di scarcerazione

Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - susannaflr : RT @Anpinazionale: Un primo passo importante?? L'ANPI è con te Patrick #FreePatrickZaki - alice_cosm : RT @ellyesse: Patrick Zaki sarà scarcerato, che gioia! Sono stati 22 mesi interminabili, ma di lotta e di mobilitazione per non lasciarlo… -