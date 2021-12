Patrick Zaki sarà scarcerato Udienza fissata al primo febbraio

(Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo quasi due anni in prigione,in attesa dell'per il prossimo. La decisione è stata presa oggi dal tribunale di Mansoura, secondo quanto riporta l'agenzia Nova. Lo studente egiziano dell'Università di Bologna è stato arrestato il 72020 al Cairo con l'accusa di "diffusione di notizie false dentro e fuori dal paese" in merito a tre articoli giornalistici sulla persecuzione dei cristiani copti in Egitto. Da allora è stato detenuto senza prove né giusto processo.

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - ChiaraToneli : RT @Corriere: #Zaki sarà rilasciato tra stasera e domani mattina, ma non è ancora stato assolto: dovrà apparire di nuovo davanti alla corte… - GiorgioGerardi1 : RT @M49liberorso: Patrick Zaki è libero Oggi è un bel giorno -

12.39, urla di gioia fuori dal Tribunale Urla di gioia fuori dal Tribunale di Mansura all'annuncio della scarcerazione di. C'erano i genitori, la sorella e la fidanzata, attivisti. "Un enorme sospiro di sollievo, finisce un tunnel di 22 mesi di carcere. Speriamo sia il primo passo per arrivare poi a un'...scarcerato, ma non assolto dalle accuse. Una parziale buona notizia dalla triste vicenda dello studente egiziano dell'Università di Bologna, in carcere al Cairo dal febbraio 2020., scarcerato ma non assoltosarà scarcerato 'anche se non è stato assolto' dalle accuse: lo hanno riferito alcuni avvocati al termine dell'udienza a Mansura ad un capannello ..."Mi metto nei suoi panni, non so se già stasera ma molto presto Patrick Zaki riuscirà a dormire su un letto diverso dal cemento del pavimento della prigione di Tora dove è rimasto negli ultimi 22 mesi ...Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna al quale la Città di Zagarolo ha concesso la cittadinanza onoraria, sarà scarcerato tra stasera e domani mattina. Sarà nuovamente davanti ...