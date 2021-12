Patrick Zaki, oggi 7 dicembre si terrà la terza udienza, forse l’ultima (Di martedì 7 dicembre 2021) in cui lo studente di Bologna potrebbe ricevere una condanna inappellabile Patrick Zaki, in carcere in Egitto da 22 mesi, è stato trasferito da Tora a Mansura. A confermare la notizia è stata la sorella dello studente dell’Università di Bologna, che come riporta Tgcom 24 ha detto: “Sì, lo hanno trasferito, ma non sappiamo nient’altro”. Proprio a Mansura è attesa per oggi, martedì 7 dicembre, la terza udienza del processo a suo carico. Gli avvocati difensori di Zaki depositeranno la memoria difensiva, ma il giudice monocratico potrebbe anche pronunciare la condanna, che secondo la legge egiziana è inappellabile. Patrick Zaki rischia, per le accuse di propaganda sovversiva attraverso dieci post su Facebook, fino a cinque anni di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 dicembre 2021) in cui lo studente di Bologna potrebbe ricevere una condanna inappellabile, in carcere in Egitto da 22 mesi, è stato trasferito da Tora a Mansura. A confermare la notizia è stata la sorella dello studente dell’Università di Bologna, che come riporta Tgcom 24 ha detto: “Sì, lo hanno trasferito, ma non sappiamo nient’altro”. Proprio a Mansura è attesa per, martedì 7, ladel processo a suo carico. Gli avvocati difensori didepositeranno la memoria difensiva, ma il giudice monocratico potrebbe anche pronunciare la condanna, che secondo la legge egiziana è inappellabile.rischia, per le accuse di propaganda sovversiva attraverso dieci post su Facebook, fino a cinque anni di ...

Advertising

amnestyitalia : Bologna non dimentica Patrick Zaki #FreePatrickZaki - amnestyitalia : 'Riportami in piazza maggiore'. Oggi Bologna torna in piazza per chiedere la liberazione di Patrick Zaki. Appuntame… - elio_vito : Domani pomeriggio sarò in Piazza a Roma ad attendere il verdetto per #PatrickZaki @station2to - martaserafini : Oggi la prima del @Corriere è per Patrick Zaki. Da Mansoura, con la sua famiglia - simona_franzino : #FreePatrickZaki Oggi 7 dicembre, ci sarà l'udienza per Patrick Zaki, speriamo in un esito positivo. Libertà per P… -