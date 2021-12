Patrick Zaki liberato | la prossima udienza si terrà il 7 febbraio

(Di martedì 7 dicembre 2021) Finalmente arrivano buone notizie dell’Egitto, il Tribunale di Mansura hama non l’ha ancora assolto: i dettagli Dopo le tantissimi proteste e la presentazione di una petizione per la liberazione di, il giovane verrà finalmente scarcerato, ma non assolto. Proprio oggi si è tenuta l’del processo a carico del ricercatore dell’Università di Bologna incarcerato in Egitto dal 72020, con l’accusa di diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici. Per tali motivi, il giovanerischia fino a 5 anni di carcere. Hoda Nasrallah, legale del ricercatore, aveva chiesto l’acquisizione di ulteriori atti per poter provare ...

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - iacono51 : ??Una buona notizia??Patrick Zaki sarà scarcerato tra stasera e domani - elimir73 : RT @amnestyitalia: ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione della giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

C'è finalmente un raggio di luce nella vicenda di, lo studente universitario e attivista egiziano in stato di detenzione dal 7 febbraio 2020. Il tribunale per reati minori della sicurezza dello stato di emergenza della seconda divisione ...Georgesarà scarcerato ma non assolto . È quanto fa sapere l' Ansa da Mansoura, in Egitto, dove lo studente è detenuto e dove stamane al Palazzo di Giustizia si è tenuta la terza udienza ...Patrick Zaki è libero. Dopo 22 mesi di prigionia nel carcere di Mansura, al Cairo, lo studente egiziano dell’università di Bologna, sotto accusa per diffusione di false informazioni attraverso ...Patrick Zaki è finalmente libero. Lo studente egiziano dell’università di Bologna, sotto accusa per diffusione di false informazioni attraverso articoli giornalistici, si trova in carcere esattamente ...