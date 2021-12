Patrick Zaki, la terza udienza durata solo 4 minuti: “Sto bene, grazie Italia” (Di martedì 7 dicembre 2021) Patrick Zaki, la terza udienza durata solo 4 minuti. Zaki risponde alla domanda su come sta e dice alzando il pollice La terza udienza del caso di Patrick Zaki è durata solo quattro minuti. Ora si attende la valutazione del giudice monocratico sulla richiesta della difesa, che ha chiesto l’accesso a tutte le prove, ai filmati e ai verbali dell’inchiesta. Secondo quanto riportato da Globalist, lo studente egiziano avrebbe risposto ad uno dei diplomatici presenti in aula sulle sue condizioni di salute alzando il pollice e dichiarando: “bene, bene, grazie Italia”, anche ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 dicembre 2021), larisponde alla domanda su come sta e dice alzando il pollice Ladel caso diquattro. Ora si attende la valutazione del giudice monocratico sulla richiesta della difesa, che ha chiesto l’accesso a tutte le prove, ai filmati e ai verbali dell’inchiesta. Secondo quanto riportato da Globalist, lo studente egiziano avrebbe risposto ad uno dei diplomatici presenti in aula sulle sue condizioni di salute alzando il pollice e dichiarando: “”, anche ...

