Patrick Zaki è stato scarcerato ma non assolto Il primo febbraio la prossima udienza

(Di martedì 7 dicembre 2021) Patricsarà“anche se non è” dalle accuse. Lo hanno riferito gli avvocati al termine della terzadel processo a Mansura. Il ricercatore e attivista egiziano che studia a Bologna rischiava cinque anni di carcere per propaganda sovversiva attraverso alcuni post Facebook. Non si sa ancora quandouscirà dal carcere, L'articolo proviene da Inews.it.

Dopo 22 mesi di carcereverrà scarcerato tra oggi e domani, secondo fonti legali, ma non assolto. È questa la decisione del giudice monocratico di Mansura dopo l'udienza di oggi, 7 dicembre, che ha visto ...potrebbe essere liberato già oggi, anche se al momento non si hanno certezze. Lo riferisce all'ANSA una legale dello studente egiziano precisando che lo studente sarà prima trasferito da ...Patrick Zaki è finalmente libero. Lo studente egiziano dell’università di Bologna, sotto accusa per diffusione di false informazioni attraverso articoli giornalistici, si trova in carcere esattamente ...E’ stata ordinata la scarcerazione dello studente egiziano dell’Università di Bologna Patric Zaki al termine dell’udienza che si &egrav ...