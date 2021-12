Panico e paura: la furiosa lite tra Daniele Capezzone e Paolo Guzzanti a Quarta Repubblica | VIDEO (Di martedì 7 dicembre 2021) Da Quarta Repubblica a Repubblica delle banane il passo è stato brevissimo. Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione condotta da Nicola Porro – andata in onda ieri, lunedì 6 dicembre, su Rete4 – è andato in scena uno scontro tra titani: da una parte Paolo Guzzanti, dall’altra Daniele Capezzone. E ovviamente, il pomo della discordia è la situazione epidemiologica (in tutte le sue sfaccettature) in Italia declinata sul tema dei bambini e giovani ricoverati e, di conseguenza, dell’esigenza di una campagna di immunizzazione dedicata anche ai più piccoli. Ed è lì che si è configurato questo confronto accesissimo. Guzzanti esordisce dicendo che: “giovani e bambini affollano gli ospedali”. La semplice domanda di Daniele ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Dadelle banane il passo è stato brevissimo. Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione condotta da Nicola Porro – andata in onda ieri, lunedì 6 dicembre, su Rete4 – è andato in scena uno scontro tra titani: da una parte, dall’altra. E ovviamente, il pomo della discordia è la situazione epidemiologica (in tutte le sue sfaccettature) in Italia declinata sul tema dei bambini e giovani ricoverati e, di conseguenza, dell’esigenza di una campagna di immunizzazione dedicata anche ai più piccoli. Ed è lì che si è configurato questo confronto accesissimo.esordisce dicendo che: “giovani e bambini affollano gli ospedali”. La semplice domanda di...

