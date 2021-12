Pandemia e crisi finanziaria: come uscire dai debiti (Di martedì 7 dicembre 2021) Gli ultimi due anni, caratterizzati dalla Pandemia, hanno causato una crisi economica che ha messo a dura prova moltissime attività commerciali e produttive, soprattutto tra quelle più piccole. Licenziamenti, casse integrazioni, chiusure e riduzioni di orario o di personale hanno provocato nuove povertà, favorendo l’indebitamento e la diffusione di fenomeni malavitosi come l’usura, il riciclaggio e l’intestazione fittizia di beni. Spesso, infatti, chi si trova indebitato con le banche, è proprio da quest’ultime che trova la strada sbarrata a una soluzione logica che possa risolvere il problema e il commerciante o l’imprenditore si ritrova “costretto” a rivolgersi al “finto amico” che in realtà niente altro è che un usuraio che lo trascina in un vortice dal quale non potrà mai uscire. Questo fenomeno, da noi più volte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 dicembre 2021) Gli ultimi due anni, caratterizzati dalla, hanno causato unaeconomica che ha messo a dura prova moltissime attività commerciali e produttive, soprattutto tra quelle più piccole. Licenziamenti, casse integrazioni, chiusure e riduzioni di orario o di personale hanno provocato nuove povertà, favorendo l’indebitamento e la diffusione di fenomeni malavitosil’usura, il riciclaggio e l’intestazione fittizia di beni. Spesso, infatti, chi si trova indebitato con le banche, è proprio da quest’ultime che trova la strada sbarrata a una soluzione logica che possa risolvere il problema e il commerciante o l’imprenditore si ritrova “costretto” a rivolgersi al “finto amico” che in realtà niente altro è che un usuraio che lo trascina in un vortice dal quale non potrà mai. Questo fenomeno, da noi più volte ...

