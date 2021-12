Pallanuoto, Croazia-Italia 11-12. Il Settebello si impone nell’amichevole di Zagabria (Di martedì 7 dicembre 2021) L’Italia della Pallanuoto maschile esce vittoriosa oggi, martedì 7 dicembre, dall’amichevole giocata contro la Croazia del CT Ivica Tucak nella piscina di Zagabria, in trasferta e con una formazione ampiamente rimaneggiata causa Covid: il Settebello, privo dei giocatori di Pro Recco e Brescia, batte i balcanici per 11-12, curiosamente lo stesso punteggio con cui i croati avevano vinto ad Imperia, sempre in amichevole, il 2 novembre. Strappo dell‘Italia durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio dal Settebello per 1-4, poi gli azzurri controllano arrivando a metà gara sul 3-6. Nella terza frazione i croati accorciano fino al 7-9, infine nell’ultimo quarto i balcanici non riescono a completare la rimonta, fermandosi all’11-12 finale. Sugli scudi Ferrero e ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) L’dellamaschile esce vittoriosa oggi, martedì 7 dicembre, dall’amichevole giocata contro ladel CT Ivica Tucak nella piscina di, in trasferta e con una formazione ampiamente rimaneggiata causa Covid: il, privo dei giocatori di Pro Recco e Brescia, batte i balcanici per 11-12, curiosamente lo stesso punteggio con cui i croati avevano vinto ad Imperia, sempre in amichevole, il 2 novembre. Strappo dell‘durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio dalper 1-4, poi gli azzurri controllano arrivando a metà gara sul 3-6. Nella terza frazione i croati accorciano fino al 7-9, infine nell’ultimo quarto i balcanici non riescono a completare la rimonta, fermandosi all’11-12 finale. Sugli scudi Ferrero e ...

Advertising

zazoomblog : Pallanuoto: domani un Settebello rivoluzionato dalle ‘quarantene’ sfida in amichevole la Croazia - #Pallanuoto:… - ottopagine : Pallanuoto, Settebello in Croazia senza i giocatori di Brescia e Pro Recco - zazoomblog : Pallanuoto Settebello a Zagabria per il test con la Croazia - #Pallanuoto #Settebello #Zagabria - sportface2016 : #Pallanuoto, #Settebello a Zagabria per il test con la Croazia - tennisti_brutti : Semifinale Serbia-Croazia No, non è una partita di pallanuoto, ma un match di #DavisCupFinals -