Pallanuoto | Alessandro Campagna | “Questa vittoria dà morale | trasmette fiducia”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Oggi, martedì 7 dicembre, l’Italia dellamaschile ha vinto l’amichevole giocata contro la Croazia del CT Ivica Tucak in trasferta Zagabria, seppur con una formazione priva dei giocatori di Pro Recco e Brescia: il Settebello l’ha spuntata sui balcanici per 11-12. Così al sito federale il commissario tecnico: “E’ stata una partita bella, giocata con grande intensità e molto nuotata. Mi fa piacere che questi ragazzi abbiano avuto la possibilità di disputare una partita di questo livello, ma per crescere dovranno disputarne ancora di più“. Conclude il CT degli azzurri: “Sono contento del progetto che stiamo portando avanti con la Federazione, per far crescere i giovani che sono tanti e molto validi. Bisogna guardare non solo al medio breve termine, ma anche al lungo....