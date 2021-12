Palermo, il derby vale doppio: a Catania tre punti in palio per rincorrere il primato (Di martedì 7 dicembre 2021) Il derby del prossimo 12 dicembre tra Catania e Palermo potrebbe risultare decisivo per alcune delicate dinamiche di classifica, con i rosanero a 5 lunghezze di distanza dal primo posto occupato dal Bari Leggi su mediagol (Di martedì 7 dicembre 2021) Ildel prossimo 12 dicembre trapotrebbe risultare decisivo per alcune delicate dinamiche di classifica, con i rosanero a 5 lunghezze di distanza dal primo posto occupato dal Bari

