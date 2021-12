Palermo | Confcommercio | “No ai mercatini di Natale nel salotto della città”

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di martedì 7 dicembre 2021) “Esprimo, a nome dei commercianti, il profondo dissenso per l’autorizzazione concessa dall’Amministrazione comunale, con l’avalloSoprintendenza, per il montaggio in Piazza Politeama, via Emerico Amari e via Ruggiero Settimo di numerose casette di legno deputate alla vendita di prodotti artigianali ed enogastronomici nell’ambito di un mercatino natalizio. È l’ennesimo schiaffo agli imprenditori che si ritrovano “tombati”, con scarsa visibilità, il Mattino di Sicilia.