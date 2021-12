Palermo: bimba di due anni ingerisce marijuana: ricoverata in ospedale (Di martedì 7 dicembre 2021) Una bimba di quasi di due anni della provincia di Palermo è stata ricoverata all’ospedale dei Bambini per avere ingerito della marijuana. La piccola è stata portata in ospedale dai genitori. Lo scrive il Giornale di Sicilia. Sul nuovo caso il quarto in poche settimane indagano i carabinieri. I due genitori di 32 anni e 31 anni sarebbero assuntori di il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 7 dicembre 2021) Unadi quasi di duedella provincia diè stataall’dei Bambini per avere ingerito della. La piccola è stata portata indai genitori. Lo scrive il Giornale di Sicilia. Sul nuovo caso il quarto in poche settimane indagano i carabinieri. I due genitori di 32e 31sarebbero assuntori di il Mattino di Sicilia.

