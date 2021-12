Pago Veiano | giovedì screening gratuito Covid-19

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi comunica che il Comune di, in collaborazione con il Centro Diagnostico Delta S.r.l., ha organizzato uno-19 totalmente, rivolto a tutti i cittadini di tutte le fasce di età. Tale iniziativa che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno promuovere in piena quarta ondata, si terrà il giorno9 dicembre 2021 dalle ore 12:00 alle ore 18:00 presso la sede della Pro-Loco in via Piane. La totale gratuità è dovuta alla conduzione da parte del Centro Delta S.r.l. di uno studio di validazione e valutazione delle prestazioni di un test rapido lateral flow immunocromatografico per la ricerca dell’antigene SARS-CoV-2 nelle secrezioni nasali, salivari e rino/orofaringee. Per ciascun utente che partecipa volontariamente a ...