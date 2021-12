Pago scartato da Sanremo 2022 | il cantante sbotta contro Amadeus e lo staff FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 7 dicembre 2021) In queste ore è giunta una notizia piuttosto triste che riguarda, il quale è stato, per l’ennesima volta, dal Festival di. Ilha deciso di non rimanere in silenzio e sui social è stato un fiume in piena. A quanto pare, l’ex di Miriana Trevisan non ha preso affatto bene L'articolo proviene da KontroKultura.