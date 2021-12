Oroscopo di Paolo Fox 8 dicembre | amore al top questo mercoledì dell’Immacolata

Leggi su cityroma

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ariete – Daall’ultimo weekend autunnale avrete sempre la Luna positiva, che garantisce serenità in famiglia e un nuovo andamento negli affari, anche se lunedì 13 Mercurio diventa pedante, arrogante in Capricorno, dove già avete il vostro daffare con Venere, ma nello stesso tempo Marte diventa battagliero e caldo in Sagittario: bella questa Santa Lucia lontana! La Luna cresce di luce dal 10, quando inizia il Primo quarto in Pesci e risplende il 12 in Ariete. Impossibile non prevedere attrazioni fatali se siete soli o una storia importante che vi rapisce per sempre. INCONTRO SÌ: il finale del 2021 è tutto di Marte, voi sapete dove punta per primo: Scorpione! Toro – Fortuna! Primo quarto in Pesci, venerdì 10 e l’11, transito sostenuto dal vostro Urano (riuscita nelle transazioni) e da Venere in Capricorno, cheggia con Plutone e annuncia ...