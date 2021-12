Oroscopo di Branko 8 dicembre | mercoledì dell’Immacolata ideale per relax e famiglia

Leggi su cityroma

Ariete – Oggi sapete come esprimervi, vi risulterà facile: cercate però di sistemare un po' di faccende. Che ne dite di rilassarvi e di andare a vedere uno spettacolo o un film al cinema? Toro – Oggi siete molto entusiasti e determinati, come forse non lo siete stati mai. Cercate di capire quali sono le vostre priorità: siete stanchi, ogni tanto bisogna staccare la spina. Che ne dite di un po' di riposo e di un cambiamento? Gemelli – Oggi è il giorno giusto per perdonare un vostro caro, qualcuno che in passato vi ha fatto del male. Cercate di trovare la giusta pace: a volte è bene ascoltare il vostro corpo! Cancro – Oggi bisogna fare un po' di sforzi in più, ma la vostra calma vi aiuterà. La direzione è quella giusta: d'altra parte, siete a vostro agio con voi stessi. E di conseguenza lo sarete anche con gli altri!