Advertising

metaanto : RT @Agenzia_Ansa: Governo al lavoro sulla manovra, mentre Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale. Orlando: 'Sono sorpreso, aument… - nhpaolocastelli : RT @Agenzia_Ansa: Governo al lavoro sulla manovra, mentre Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale. Orlando: 'Sono sorpreso, aument… - fisco24_info : Orlando, sorpreso da sciopero, manovra rafforza garanzie: Non penalizza lavoratori e pensionati.Stop legittimo,non… - telodogratis : Orlando, sorpreso da sciopero, manovra rafforza garanzie - Agenzia_Ansa : Governo al lavoro sulla manovra, mentre Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale. Orlando: 'Sono sorpreso,… -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando sorpreso

Agenzia ANSA

... ha sottolineato, evidenziando che "c'è un altro pezzo della questione, cioè come il lavoratore accede o non accede, attraverso quali strumenti, a questo algoritmo, come fa a sapere quali ...Intanto il ministro del Lavoro Andreanon nasconde una "certa sorpresa". E sulla decisione dello sciopero dice a Radio anch'io su Radio 1: "Ho letto le motivazioni e francamente non posso ...Il governo è al lavoro sulla manovra, con due riunioni di maggioranza previste per questa mattina su superbonus e scuola seguite da incontri bilaterali con i singoli partiti. Ma è già rottura con Cgil ...Il ministro del Lavoro a proposito della protesta indetta da Cgil e Uil: spero e credo che ci sia ancora lo spazio per un dialogo. Questo governo non ...