Operai idraulici forestali, la promessa di Caggiano su buoni pasto e arretrati (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOliveto Citra (Sa) – La segreteria territoriale CONFIAL nella giornata di giovedì, 02 dicembre 2021, ha incontrato il Presidente della comunità montana "Tanagro alto Sele" Giovanni Caggiano, per analizzare le problematiche evidenziate nelle scorse settimane dagli Operai del succitato ente. L'incontro si è svolto grazie all'interessamento e alla partecipazione del Consigliere Regionale Commissione di garanzia Regione Campania Nunzio Carpentieri. Argomenti principali dell'incontro sono stati la retribuzione dei buoni pasto, la regolarità della consegna delle buste paga, la retribuzione dei vecchi salari e precisazioni riguardanti gli spostamenti e le trasferte. Il Presidente Caggiano al termine del colloquio si è impegnato asserendo che entro il 15 dicembre 2021 verranno ...

