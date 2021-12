Omicidio Khashoggi, arrestato a Parigi un presunto membro del commando che ha ucciso il giornalista (Di martedì 7 dicembre 2021) Khaled Aedh al-Otaibi, ex membro della Guardia Reale dell’Arabia Saudita, è stato fermato e arrestato dalla Polizia di frontiera nella mattinata di oggi, 7 dicembre, all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi mentre stava per imbarcarsi su un volo per Riad. Al-Otaibi, 33 anni, è tra i sospettati per l’Omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, ucciso all’interno del consolato saudita di Istanbul il 2 ottobre 2018. L’ex membro della Guardia Reale dell’Arabia Saudita era ricercato dall’Interpol insieme ad altri 19 funzionari a seguito di un mandato di cattura per Omicidio emesso dalla Turchia. Al momento al-Otaibi si trova in stato di fermo giudiziario in Francia, come confermato dalle autorità aeroportuali e giudiziarie. Foto ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Khaled Aedh al-Otaibi, exdella Guardia Reale dell’Arabia Saudita, è stato fermato edalla Polizia di frontiera nella mattinata di oggi, 7 dicembre, all’aeroporto Charles de Gaulle dimentre stava per imbarcarsi su un volo per Riad. Al-Otaibi, 33 anni, è tra i sospettati per l’delsaudita Jamalall’interno del consolato saudita di Istanbul il 2 ottobre 2018. L’exdella Guardia Reale dell’Arabia Saudita era ricercato dall’Interpol insieme ad altri 19 funzionari a seguito di un mandato di cattura peremesso dalla Turchia. Al momento al-Otaibi si trova in stato di fermo giudiziario in Francia, come confermato dalle autorità aeroportuali e giudiziarie. Foto ...

