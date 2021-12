Omicidio a Tarquinia | docente universitario ucciso nella sua auto

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si chiamava Dario Angeletti il cinquantennedell'Università della Tuscia trovato morto nel pomeriggio di martedì nel posteggio adiacente le Saline di. L'uomo era insanguinato senza vita, seduto al posto del guidatore con la cintura di sicurezza. A dare l’allarme è stato un passante. La vittima era una persona conosciuta ae nel viterbese. Nel luogo dove è avvenuto il delitto ci sono telecamere perché c'è una riserva faunistica. I carabinieri hanno trovato dei segni di frenata dell'di Angeletti. Non si esclude dunque che possa aver cercato di fuggire a bordo della suada qualcuno che lo inseguiva.Perquisizioni in corsoI Carabinieri stanno effettuando alcune perquisizioni. Secondo quanto è stato possibile apprendere, una di queste potrebbe riguardare proprio il ...

Si fa sempre più forte l'ipotesiper la morte di Dario Angeletti , 50enne biologo marino e professore associato all'...all'interno della sua auto nel parcheggio delle Saline a, in ...Sul posto i carabinieri del nucleo operativo di Viterbo e diper le indagini, avviate con l'ausilio del personale del 118, e i vigili del fuoco. La vettura è stata rimossa con un carro ...Si indaga per omicidio in relazione alla morte di Dario Angeletti, biologo marino e professore associato all’università di Viterbo, ...Un uomo senza vita è stato trovato oggi pomeriggio, poco dopo le 15, in una autovettura parcheggiata a Tarquinia Lido (Viterbo), nella zona delle Saline. Il cadavere ...