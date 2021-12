Oltre 500 euro al mese per tutte le casalinghe: come ottenere il bonus (Di martedì 7 dicembre 2021) Tra le agevolazioni previste per il 2022 ci sarebbe anche il cosiddetto bonus casalinghe. Il Decreto attuativo di questa misura non sarebbe ancora stato delineato, ma sono già noti alcuni dettagli. Ecco dunque in cosa consisterà questo bonus e a chi dovrebbe spettare.bonus casalinghe: che cos’è e come funziona la nuova agevolazioneIl bonus casalinghe era stato introdotto già con il Decreto agosto 2020. Si tratta di un incentivo, a opera del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, che dovrebbe includere alcune misure per promuovere la formazione professionale di tutte quelle donne che svolgono lavori domestici e includerle così nel mercato del lavoro. Nel 2020 erano già stati stanziati 3.000.000€ per questa misura, che dovrebbe ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Tra le agevolazioni previste per il 2022 ci sarebbe anche il cosiddetto. Il Decreto attuativo di questa misura non sarebbe ancora stato delineato, ma sono già noti alcuni dettagli. Ecco dunque in cosa consisterà questoe a chi dovrebbe spettare.: che cos’è efunziona la nuova agevolazioneIlera stato introdotto già con il Decreto agosto 2020. Si tratta di un incentivo, a opera del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, che dovrebbe includere alcune misure per promuovere la formazione professionale diquelle donne che svolgono lavori domestici e includerle così nel mercato del lavoro. Nel 2020 erano già stati stanziati 3.000.000€ per questa misura, che dovrebbe ...

