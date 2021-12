Olimpiadi Pechino 2022, Malagò: “Mai in dubbio partecipazione delegazione sportiva” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non è mai stata in dubbio la partecipazione della delegazione sportiva alle Olimpiadi, ma neanche da parte degli Stati Uniti, il problema è la delegazione diplomatica. L’Italia ha chiarito che ci sarà anche una delegazione del governo perché sono le persone che sono tenute ad essere gli interlocutori per prendere la bandiera per organizzare le Olimpiadi successive”. Queste le parole di Giovanni Malagò in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il presidente del Coni le ha pronunciate ad Atreju, in occasione del premio ad Antonella Palmisano. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non è mai stata inladellaalle, ma neanche da parte degli Stati Uniti, il problema è ladiplomatica. L’Italia ha chiarito che ci sarà anche unadel governo perché sono le persone che sono tenute ad essere gli interlocutori per prendere la bandiera per organizzare lesuccessive”. Queste le parole di Giovanniin vista delleInvernali di. Il presidente del Coni le ha pronunciate ad Atreju, in occasione del premio ad Antonella Palmisano. SportFace.

Advertising

RaiNews : La replica di Pechino alla decisione degli Usa - ninda1952 : RT @RaiNews: La replica di Pechino alla decisione degli Usa - Mterryf1 : RT @sportface2016: #Malagò: 'Mai in dubbio la partecipazione della delegazione sportiva a #Beijing2022' - sportface2016 : #Malagò: 'Mai in dubbio la partecipazione della delegazione sportiva a #Beijing2022' - sportface2016 : #Olimpiadi #Pechino2022, il #Cio conferma: 'Non saranno rinviate in nessun caso per il #COVID19' -