Olimpiadi Pechino 2022 | Malagò | “Boicottaggio? No a strumentalizzazioni”

Leggi su sportface

(Di martedì 7 dicembre 2021) Boicottare con le rappresentanze diplomatiche i Giochi invernali di– come hanno proposto gli Stati Uniti – per il presidente del Coni, Giovanni, non è una possibilità: “Il presidente del Cio, Bach, ha detto che non ci deve essere strumentalizzazione sui Giochi Olimpici e noi siamo aderenti a questa impostazione – ha spiegato a margine degli Atletica Italiana Awards al MAXXI di Roma -. C’è un Paese che in questo momento di pandemia sta salvaguardando il nostro mondo facendosi carico di tutti gli oneri. Ci sono dei giochi che prescindono dal mondo dello sport che io rappresento”. SportFace.