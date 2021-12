Olimpiadi Pechino 2022 | boicottaggio diplomatico anche per la Nuova Zelanda dopo gli USA

(Di martedì 7 dicembre 2021) Mancano ancora un paio di mesi ai Giochi Olimpici invernali di, ma le discussioni e le polemiche si sono accese già da tempo e non sembra esserci opportunità di una calma, se pur apparente. È notizia di ieri quella che gli Stati Uniti danno effettivo seguito aldelleche era stato annunciato da diverse settimane a questa parte. Una dura comunicazione in tal senso è stata rilasciata da Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca. Oggi a seguire la scia degli USA ci pensa la: lo Stato oceanico ha infatti annunciato che non invierà rappresentanti del Governo ai Giochi. Per quanto riguarda il Giappone ci sono le dichiarazioni, riportate dalla Gazzetta dello Sport, del primo ministro Fumio Kishida: “Dal punto di vista ...

Boicottare con le rappresentanze diplomatiche i Giochi invernali di2022 - come hanno proposto gli Stati Uniti - per il presidente del Coni, Giovanni Malagò, non è una possibilit à: ' Il presidente del Cio, Bach, ha detto che non ci deve essere ...Il no alledida parte degli Usa, pur salvaguardando la partecipazione degli atleti americani, si andrebbe infatti ad aggiungere alle tensioni legate alla questione Taiwan. Con ..."Boicottare i Giochi invernali di Pechino 2022? Bach ha detto che non ci deve essere strumentalizzazione sui Giochi Olimpici e noi siamo aderenti a questa impostazione". Così il presidente del Coni Gi ...La Casa Bianca si schiera in difesa dei diritti umani nel Tibet, ad Hong Kong e nello Xinjiang. La Cina: "Basta politica nello sport". Si torna indietro di 40 anni e ai tempi della Guerra fredda ...