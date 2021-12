Olimpiadi Pechino 2022 | ambasciata Cina | “Boicottaggio Cina contro spirito olimpico”

(Di martedì 7 dicembre 2021) “Gli Stati Uniti chiedono ildellediper i propri interessi e atteggiamenti politici. A nessuno importerà se queste persone vengano o meno, e non ha alcun impatto sui Giochi che si terranno con successo. Gli Stati Uniti vogliono solo politicizzare lo sport, creare divisioni e provocare scontri. Questoè una farsa ed èlo“. Questo è il messaggio chiaro dell’cinese a Washington, per quanto concerne il tentativo didiplomatico decantato dagli Stati Uniti d’America. Secondo il portavoce cinese in America, infatti, ha criticato la scelta a stelle e strisce di non inviare funzionari politici a, in segno di protesta. Secondo ...

2022, Nuova Zelanda: boicottaggio diplomatico come gli Usa2022: boicottaggio diplomatico Usa alle. Le ragioni di Biden La Nuova Zelanda come gli Stati Uniti . '...Un boicottaggio politico, è quello deciso dall'amministrazione Biden per leinvernali di. Ai Giochi, in programma dal 4 al 20 febbraio, parteciperanno infatti gli atleti americani, ...Sofia Goggia ha dominato lo scorso fine settimana di prove veloci in Canada, piazzando una tripletta stellare sulle nevi di Lake Louise ...Milano, 7 dic. (LaPresse) - Le Olimpiadi "non sono un palcoscenico per atteggiamenti politici e manipolazioni. I politici statunitensi continuano a promuovere ...