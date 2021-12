Olimpiadi, Italia non boicotterà Pechino 2022 (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic – L’Italia non boicotterà le Olimpiadi di Pechino del 2022, come risulta dall’Agi di oggi. L’Italia sarà ai Giochi di Pechino 2022 L’Italia sarà dunque presente alle Olimpiadi di Pechino del 2022, differentemente dagli Stati Uniti d’America che hanno da poco confermato, tramite fonti ufficiali della Casa Bianca, il loro boicottaggio diplomatico, come riportato sul Messaggero. Mentre gli USA non invieranno alcuna delegazione, l’Italia presenzierà anche per ragioni di continuità. Saranno infatti proprio la Cina e Pechino a consegnare al nostro Paese il testimone per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. Agi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic – L’nonledidel, come risulta dall’Agi di oggi. L’sarà ai Giochi diL’sarà dunque presente alledidel, differentemente dagli Stati Uniti d’America che hanno da poco confermato, tramite fonti ufficiali della Casa Bianca, il loro boicottaggio diplomatico, come riportato sul Messaggero. Mentre gli USA non invieranno alcuna delegazione, l’presenzierà anche per ragioni di continuità. Saranno infatti proprio la Cina ea consegnare al nostro Paese il testimone per leinvernali di Milano-Cortina del 2026. Agi ...

