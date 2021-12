Olimpiadi, Italia non boicotterà Giochi Pechino 2022 (Di martedì 7 dicembre 2021) L’Italia non boicotterà i Giochi di Pechino 2022. Il nostro paese non seguirà gli Stati Uniti nella decisione, annunciata dalla Casa Bianca, di boicottare le Olimpiadi invernali di Pechino non inviando alcuna delegazione diplomatica ai Giochi che si apriranno il 4 febbraio. Lo riferiscono diverse fonti di governo all’Adnkronos, precisando, tra l’altro, che a Pechino la Cina consegnerà il testimone all’Italia per i Giochi invernali Milano-Cortina 2026. “Non possiamo mancare – riferisce una fonte di altissimo livello – stando così le cose”. Il New York Times, in un lungo articolo intitolato, “Quanti Paesi seguiranno il boicottaggio Usa dei Giochi Olimpici di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) L’nondi. Il nostro paese non seguirà gli Stati Uniti nella decisione, annunciata dalla Casa Bianca, di boicottare leinvernali dinon inviando alcuna delegazione diplomatica aiche si apriranno il 4 febbraio. Lo riferiscono diverse fonti di governo all’Adnkronos, precisando, tra l’altro, che ala Cina consegnerà il testimone all’per iinvernali Milano-Cortina 2026. “Non possiamo mancare – riferisce una fonte di altissimo livello – stando così le cose”. Il New York Times, in un lungo articolo intitolato, “Quanti Paesi seguiranno il boicottaggio Usa deiOlimpici di ...

