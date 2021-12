Olimpiadi invernali Pechino 2022, il Cio: “Non saranno rinviate per il Covid” (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Cio ha ufficializzato che le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 non saranno rinviate in nessun caso per via del Covid-19. La variante Omicron preoccupa ma non porterà le autorità cinesi a chiedere un passo indietro. Dunque Samaranch, capo commissione coordinamento del comitato olimpico, ha affermato che non sussistono motivi e possibilità affinché non vengano disputati i giochi invernali: “In tutti i momenti della vita abbiamo imparato negli ultimi due anni, in un mondo di Covid, che devi essere flessibile e adattarti rapidamente alle mutevoli condizioni. Abbiamo questo a Pechino. Abbiamo fatto tutte le prove, tutte le situazioni possibili, hanno preparato ogni possibile contingenza. Non è che non ci aspettiamo che ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Cio ha ufficializzato che ledinonin nessun caso per via del-19. La variante Omicron preoccupa ma non porterà le autorità cinesi a chiedere un passo indietro. Dunque Samaranch, capo commissione coordinamento del comitato olimpico, ha affermato che non sussistono motivi e possibilità affinché non vengano disputati i giochi: “In tutti i momenti della vita abbiamo imparato negli ultimi due anni, in un mondo di, che devi essere flessibile e adattarti rapidamente alle mutevoli condizioni. Abbiamo questo a. Abbiamo fatto tutte le prove, tutte le situazioni possibili, hanno preparato ogni possibile contingenza. Non è che non ci aspettiamo che ...

