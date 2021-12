“Ogni sofferenza ha la sua ricompensa”: l’incredibile storia del figlio ritrovato dopo 24 anni (Di martedì 7 dicembre 2021) I casi di bambini scomparsi attaccano la Cina come una piaga da decine di anni. Migliaia di bambini “scompaiono” Ogni anno per essere rivenduti a famiglie adottanti – cinesi o straniere – per poche centinaia di euro. Soltanto quest’anno, il governo cinese ha ritrovato 2.609 bambini scomparsi o rapiti. Alcuni impiegano anni a tornare alle proprie famiglie, come uno degli scomparsi, ritrovato dopo la bellezza di 61 anni. Di grande impatto mediatico è stata la storia di Guo Gangtang, cinquantuno anni. Suo figlio è stato rapito 24 anni fa, quando aveva solo due anni. Il rapimento è avvenuto davanti casa loro, nella provincia di Shandong, da parte di una coppia di ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 7 dicembre 2021) I casi di bambini scomparsi attaccano la Cina come una piaga da decine di. Migliaia di bambini “scompaiono”anno per essere rivenduti a famiglie adottanti – cinesi o straniere – per poche centinaia di euro. Soltanto quest’anno, il governo cinese ha2.609 bambini scomparsi o rapiti. Alcuni impieganoa tornare alle proprie famiglie, come uno degli scomparsi,la bellezza di 61. Di grande impatto mediatico è stata ladi Guo Gangtang, cinquantuno. Suoè stato rapito 24fa, quando aveva solo due. Il rapimento è avvenuto davanti casa loro, nella provincia di Shandong, da parte di una coppia di ...

