Oggi 7 dicembre preghiamo Sant’Ambrogio | Le sue parole di fuoco convertono Sant’Agostino

Il più noto Vescovo di Milano, vero pastore e maestro di carità, si batte per la libertà della chiesa, in particolare durante il periodo della lotta contro l'Arianesimo. É lui a battezzare Agostino. Istruisce il popolo ad essere devoto ed è considerato fra i primi quattro Dottori della Chiesa. È venerato come Santo da tutte

