Oggi 7 dicembre è la volta di Amazfit GTR | in grande offerta Amazon

(Di martedì 7 dicembre 2021) Un perfetto mix di eleganza e funzionalità quello dello smartwatchGTR (con cassa da 47mm), disponibilein supersual costo di 89,99 euro (invece di 129,99 euro di listino), con uno stile in acciaio inossidabile. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la sua disponibilità è immediata e, se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Natale ormai è alle porte e questo potrebbe essere un regalo ideale per il polso di un uomo. Per chi ancora non lo conoscesse, vediamo insieme le principali caratteristiche tecniche di questo fantastico orologio intelligente dell’azienda cinese....

Advertising

amnestyitalia : #7dicembre Oggi l'udienza del processo a Patrick Zaki. Speriamo il meglio ma temiamo il peggio. Intanto non si fer… - fattoquotidiano : A ‘Report’ i 6 milioni spesi da Figliuolo e Bianchi per sostituire banchi scolastici sbagliati: ne bastavano 2, ma… - Linkiesta : ??Nuova serie di incontri online | @europea_lk #Linkiesta ?? Oggi, martedì 7 dicembre, alle 13 con 'Europa futura'… - DeodatoRibeira : RT @byoblu: Dal nuovo Ministro della Salute tedesco alla riapertura della #Torteria di Chivasso. Tutti gli aggiornamenti dall’Italia e dal… - BandaPopolare : Oggi dedichiamo questa canzone alla compagna Felicia Impastato che ci lasciava il 7 dicembre 2004. Al suo coraggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi dicembre

Il Resto del Carlino

Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaianel corso del punto stampa. "La prima variante Omicron era stata sequenziata il 3scorso in un 40enne vicentino, tornato dal ...Leggi anche CovidVeneto, 2.960 contagi: bollettino 7"Ci stiamo attivando per l'apertura dei Covid Hospital in via preventiva, è innegabile un'ascesa importante di ricoveri: si ...ADV Ancora un sold out al Teatro Duse di Bologna, questa volta per Gio Evan che, il 9 dicembre alle ...Uno show all’insegna del divertimento il nuovo original di RaiPlay. Nicola Savino torna in esclusiva sulla piattaforma della Rai dalle 23,00 dell’8 dicembre, ogni mercoledì, per cinque puntate. “Il ...