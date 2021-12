Obbligo vaccinale docenti e Ata, multa da 600 a 1500 euro per chi è inadempiente (Di martedì 7 dicembre 2021) "L’inadempimento dell’Obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’Obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 dicembre 2021) "L’inadempimento dell’determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da600 a1.500”. L'articolo .

