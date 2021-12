Nuovo record di ascolti per il ' Grande Fratello Vip'

Advertising

QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per #GfVip ieri sera su #Canale5: 3.414.000 spettatori e il 22.6% di share. Leadership sul… - ItaliaViva : ? 1.191.447 certificati verdi scaricati nella giornata di ieri, fissato il nuovo record. Stiamo andando nella giu… - sbonaccini : Record mondiale! L’atleta paralimpica di Parma Giulia Ghiretti firma il nuovo record mondiale nei 50metri farfalla… - Saimon194 : RT @QuiMediaset_it: Nuovo record di ascolti per #GfVip ieri sera su #Canale5: 3.414.000 spettatori e il 22.6% di share. Leadership sul targ… - TvCircle1 : RT @QuiMediaset_it: Nuovo record di ascolti per #GfVip ieri sera su #Canale5: 3.414.000 spettatori e il 22.6% di share. Leadership sul targ… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo record

Corriere Roma

Prosegue il grande successo di 'Grande Fratello Vip'. Su Canale 5 il reality condotto da Alfonso Signorini ha segnato unstagionale: 3.414.000 spettatori e il 22.6% di share. Leadership sul target 15 - 64 anni: 24.52% di share. La trasmissione, prodotta da Endemol Shine Italy, ha toccato picchi di ascolto ...... quando comunque l'indice dell'ecommerce aveva registrato il piccodi quasi 400 punti. ... Per questo, anche considerando la stagione natalizia alle porte, è necessario accelerare sul...Ad ottobre il porto di New York ha stabilito il proprio nuovo record storico di traffico dei container Ad ottobre 2021 il porto di New York - New Jersey ha stabilito il proprio nuovo record storico ...In seguito all’aumento di casi di Coronavirus nel Comune di Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, il sindaco ha emesso una nuova ordinanza che dispone la chiusura delle scuole per due giorni.