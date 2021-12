Nuovo contratto per i 100mila panettieri dell’artigianato (Di martedì 7 dicembre 2021) Arriva un Nuovo contratto per i 100 mila panettieri dell’artigianato. Il contratto, scaduto alla fine del 2018, è stato rinnovato dopo una trattativa lunga e complessa. A siglarlo sono stati la Confartigianato, Cna, Casa e Claai per la parte datoriale e Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil per i rappresentanti dei lavoratori. Il Nuovo contratto, che coprirà il periodo 2019-2022, interessa all’incirca 30 mila aziende e oltre 100 mila addetti. L’accordo prevede “un incremento economico del 4,7% pari a 77 euro a regime per il livello 3A per il settore alimentazione e di 74 euro per il livello A2 del settore panificazione, che saranno erogati a partire dal 1° novembre 2021. Ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale, sarà inoltre corrisposto un importo forfettario ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 7 dicembre 2021) Arriva unper i 100 mila. Il, scaduto alla fine del 2018, è stato rinnovato dopo una trattativa lunga e complessa. A siglarlo sono stati la Confartigianato, Cna, Casa e Claai per la parte datoriale e Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil per i rappresentanti dei lavoratori. Il, che coprirà il periodo 2019-2022, interessa all’incirca 30 mila aziende e oltre 100 mila addetti. L’accordo prevede “un incremento economico del 4,7% pari a 77 euro a regime per il livello 3A per il settore alimentazione e di 74 euro per il livello A2 del settore panificazione, che saranno erogati a partire dal 1° novembre 2021. Ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale, sarà inoltre corrisposto un importo forfettario ...

Advertising

CottarelliCPI : Gualtieri vuole un nuovo direttore alla guida di Atac. Ma, dice Repubblica, quello attuale, nominato dalla Raggi, c… - DiMarzio : #Juventus, si apre un nuovo capitolo dell'inchiesta '#Prisma': nuove perquisizioni, anche sul contratto di… - GonzaInterista : RT @NicoSchira: Tra giovedì e venerdì nuovo summit tra l’#Inter e i rappresentanti di Marcelo #Brozovic per chiudere l’accordo sul rinnovo… - marcuzzo27 : RT @NicoSchira: Tra giovedì e venerdì nuovo summit tra l’#Inter e i rappresentanti di Marcelo #Brozovic per chiudere l’accordo sul rinnovo… - Telespettatore1 : Carmen, Francesca, Davide e Gianmaria vanno in confessionale per sapere che cosa devono fare. E cosa dovete fare ua… -