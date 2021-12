Nuova udienza in Egitto per Patrick Zaki. Lo studente in carcere da 22 mesi ha ringraziato l’Italia. Amnesty: “Speriamo il meglio ma temiamo il peggio” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Bene, bene, grazie”. Così, alzando il pollice, Patrick Zaki ha risposto a un diplomatico italiano che gli chiedeva come stesse prima dell’avvio della Nuova udienza del suo processo (leggi l’articolo), nel tribunale egiziano di Mansura. Il diplomatico, secondo quanto ha riferito l’Ansa, ha potuto parlare brevemente con lo studente dell’Università di Bologna, detenuto da 22 mesi, per rappresentargli la vicinanza delle istituzioni italiane e Patrick ha ringraziato per quello che l’Italia e l’Ambasciata stanno facendo per lui. Nel corso dell’udienza, la terza, il legale di Zaki, Hoda Nasrallah, ha chiesto l’acquisizione di altri atti per dimostrare sia una presunta illegalità durante l’arresto del 7 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 dicembre 2021) “Bene, bene, grazie”. Così, alzando il pollice,ha risposto a un diplomatico italiano che gli chiedeva come stesse prima dell’avvio delladel suo processo (leggi l’articolo), nel tribunale egiziano di Mansura. Il diplomatico, secondo quanto ha riferito l’Ansa, ha potuto parlare brevemente con lodell’Università di Bologna, detenuto da 22, per rappresentargli la vicinanza delle istituzioni italiane ehaper quello chee l’Ambasciata stanno facendo per lui. Nel corso dell’, la terza, il legale di, Hoda Nasrallah, ha chiesto l’acquisizione di altri atti per dimostrare sia una presunta illegalità durante l’arresto del 7 ...

