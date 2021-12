Nuoto paralimpico | Arjola Trimi riceve l’Ambrogino d’Oro | “Grazie di cuore”

Advertising

GdB_it : Nuoto paralimpico: un Meeting internazionale da primato - i91rowe : @Cherry94Lwt sul nuoto paralimpico - italiaccessib : Carovana dello sport paralimpico siciliano 2021: premiati gli atleti Fisdir Sicilia di nuoto e pallanuoto #atleti… - PalermoToday : Carovana dello sport paralimpico siciliano 2021, premiati al Cus gli atleti Fisdir Sicilia di nuoto e pallanuoto… - monicaam19 : Vi aspettiamo il 12 Dicembre 2021 Piscina Comunale Palermo ??????? Super Coppa Italiana Mocrini Mocrini Linus Monica… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto paralimpico

Giornale di Brescia

In particolare il riconoscimento verrà dato a Riccardo Menciotti (nella foto), medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 nel, al maestro Claudio Guazzaroni , allenatore della ...... il presidente della Polisportiva No Frontiere , Nunzio Bicelli, ha così iniziato il suo intervento sul Meeting internazionale diche si svolgerà nella nostra città domenica 12 ...Festa dei successo sportivi del 2021 azzurro, anche per il Circolo Aniene. Domani all'Auditorium Parco della Musica di Roma è infatti prevista la premiazione dell'attività sportiva 2021 del Circolo. ' ...Il mondo è di fronte a sfide che nessun Paese, nessuna cultura, può immaginare di affrontare da solo. Crisi quali quelle indotte dai cambiamenti climatici; le giuste aspirazioni a uno ...