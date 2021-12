Notai europei, nel futuro dell'Ue banca dati sulle successioni (Di martedì 7 dicembre 2021) BRUXELLES - Una proposta legislativa per limitare la doppia imposizione sulle successioni, una banca dati europea per le eredità e la condivisione a livello Ue dei registri matrimoniali, delle ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 7 dicembre 2021) BRUXELLES - Una proposta legislativa per limitare la doppia imposizione, unaeuropea per le eredità e la condivisione a livello Ue dei registri matrimoniali,e ...

Ultime Notizie dalla rete : Notai europei Notai europei, nel futuro dell'Ue banca dati sulle successioni Nel documento, presentato durante un evento online assieme alla commissaria Ue alla trasparenza, Vera Jourova, i notai europei hanno sottolineato l'importanza di "definire e regolamentare la ...

Notai europei, nel futuro dell'Ue banca dati sulle successioni BRUXELLES - Una proposta legislativa per limitare la doppia imposizione sulle successioni, una banca dati europea per le eredità e la condivisione a livello Ue dei registri matri ...

