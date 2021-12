“Non tirano le bombe…”: la provocazione di Allegri in conferenza stampa (Di martedì 7 dicembre 2021) Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in vista della sfida di Champions League contro il Malmo. La Juventus è pronta alla ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Nell’occasione ci sarà il confronto interno con il Malmo, e sebbene i bianconeri siano già agli ottavi di finale, hanno comunque bisogno di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 7 dicembre 2021) Le parole di Massimiliano, tecnico della Juventus, in vista della sfida di Champions League contro il Malmo. La Juventus è pronta alla ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Nell’occasione ci sarà il confronto interno con il Malmo, e sebbene i bianconeri siano già agli ottavi di finale, hanno comunque bisogno di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Non tirano Juventus - Malmo, Allegri: 'Vincere domani per finire bene il girone e preparare al meglio Venezia' Sul vantaggio di arrivare primi nel girone: 'A parte il Bayern Monaco, il Liverpool e il Manchester City, non si sanno le posizioni. Poi ci vuole fortuna quando ti tirano su la pallina. Magari arrivi ...

