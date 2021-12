Non solo Green pass: il governo Draghi pensa a nuove restrizioni a Natale se peggiora l’indice Rt (Di martedì 7 dicembre 2021) Non solo Super Green pass. Il primo giorno della stretta sulla Certificazione Verde Covid-19 è stato fondamentalmente tranquillo. A parte qualche multa con le relative (e risibili) giustificazioni, il paese ha dimostrato senso di responsabilità di fronte a una pandemia di Coronavirus che ha ripreso la corsa. E mentre ieri il bollettino sull’emergenza ha contato 282 nuovi ricoveri, il governo Draghi non ha intenzione di allargare le maglie su vita di svago e trasporti. Non arriveranno quindi le deroghe per gli studenti sui trasporti pubblici chieste dai governatori. E c’è di più. Di fronte a un peggioramento dell’indice di contagio Rt il governo potrebbe invece imporre altre restrizioni a Natale. Ovvero quando alcune ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) NonSuper. Il primo giorno della stretta sulla Certificazione Verde Covid-19 è stato fondamentalmente tranquillo. A parte qualche multa con le relative (e risibili) giustificazioni, il paese ha dimostrato senso di responsabilità di fronte a una pandemia di Coronavirus che ha ripreso la corsa. E mentre ieri il bollettino sull’emergenza ha contato 282 nuovi ricoveri, ilnon ha intenzione di allargare le maglie su vita di svago e trasporti. Non arriveranno quindi le deroghe per gli studenti sui trasporti pubblici chieste dai governatori. E c’è di più. Di fronte a unmento deldi contagio Rt ilpotrebbe invece imporre altre. Ovvero quando alcune ...

