NICOLA SAVINO è ‘il giovane OLD’ su RaiPlay: ecco tutti i dettagli (Di martedì 7 dicembre 2021) Un appuntamento settimanale ricco di comicità e di spunti extra musicali con la presenza di comici, volti noti e consolidati insieme a nomi della nuova generazione Uno show all’insegna del divertimento il nuovo original di RaiPlay. NICOLA SAVINO torna in esclusiva sulla piattaforma della Rai dalle 23,00 dell’ 8 dicembre, ogni mercoledì, per cinque puntate. “il giovane OLD” è una sorta di dopolavoro artistico in cui musicisti e talent trovano un palco sicuro su cui esibirsi, sperimentare, ma soprattutto divertirsi in totale libertà. Un appuntamento settimanale ricco di comicità e di spunti extra musicali con la presenza di comici, volti noti e consolidati insieme a nomi della nuova generazione. Insomma, uno show dove la parola d’ordine è divertimento assoluto. “Musica, leggerezza e risate – commenta Elena ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Un appuntamento settimanale ricco di comicità e di spunti extra musicali con la presenza di comici, volti noti e consolidati insieme a nomi della nuova generazione Uno show all’insegna del divertimento il nuovo original ditorna in esclusiva sulla piattaforma della Rai dalle 23,00 dell’ 8 dicembre, ogni mercoledì, per cinque puntate. “ilOLD” è una sorta di dopolavoro artistico in cui musicisti e talent trovano un palco sicuro su cui esibirsi, sperimentare, ma soprattutto divertirsi in totale libertà. Un appuntamento settimanale ricco di comicità e di spunti extra musicali con la presenza di comici, volti noti e consolidati insieme a nomi della nuova generazione. Insomma, uno show dove la parola d’ordine è divertimento assoluto. “Musica, leggerezza e risate – commenta Elena ...

Advertising

361_magazine : Un nuovo appuntamento con #nicolasavino su #raiplay #ilgiovaneold - MarinMarzia : RT @EleToraay: Gaia ha iniziato a seguire Nicola Savino (anche lui segue Gaia) il cui show su raiplay partirà domani e ci saranno anche osp… - lucantoniolucas : Vorrei essere famoso solo per andare in giro per Milano a mangiare e bere a scrocco, come è successo ieri a Nicola… - infoitcultura : Tv: su RaiPlay ecco ‘Il giovane Old’, nuovo show di Nicola Savino - inutile_canzone : RT @EleToraay: Gaia ha iniziato a seguire Nicola Savino (anche lui segue Gaia) il cui show su raiplay partirà domani e ci saranno anche osp… -