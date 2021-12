Nicola Pisu | il vero motivo per cui ieri ha abbandonato lo studio del GF Vip

Leggi su biccy

(Di martedì 7 dicembre 2021) Come quasi tutti gli altri ex gieffini,sera nellodel GF Vip c’era anche. I più attenti però si sono accorti che da metà della puntata in poi la sedia del figlio di Patrizia Mirigliani è rimasta vuota. Qualcuno ha parlato di una discussione avvenuta durante la pubblicità con un autore, ma la realtà è un’altra. La patron di Miss Italia poco fa è intervenuta su Twitter ed ha spiegato come maiha lasciato lo. “ringrazierà sempre il GF per la bella opportunità che gli ha dato. Vorrei rassicurare quelle persone che si sono preoccupate perpoiché a metà serata halotelevisivo del GF.sta bene! Ha avuto un malore dovuto al ...