Nicola Pisu abbandona lo studio del GF VIP durante la pubblicità | Grida con gli autori del reality

Sabrina86372862 : RT @dobrevsunicorns: Un applauso a Nicola Pisu che non accetta di abbassarsi a quei soliti teatrini squallidi e imbarazzanti. Quello che un… - MantovaniTiles : RT @dobrevsunicorns: Un applauso a Nicola Pisu che non accetta di abbassarsi a quei soliti teatrini squallidi e imbarazzanti. Quello che un… - _bofonchia : RT @fabspice84: Isa e Chia: Gf Vip 6, il risvolto choc dietro la sparizione di Nicola Pisu dallo studio durante. - fabspice84 : Isa e Chia: Gf Vip 6, il risvolto choc dietro la sparizione di Nicola Pisu dallo studio durante.… - danidesiante : RT @RegoliMiranda: Il @VicolodelleNews riporta questo screen riguardo Nicola Pisu, gli autori e Alfonso Signorini. ?????????? #gfvip https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Pisu

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip è accaduto l'impensabile. I fan più accorti, infatti, si sono resi conto cheha deciso di lasciare improvvisamente lo studio, poco prima della messa in onda del blocco che avrebbe riguardato Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli . Una spettatrice, presente durante la ...Secondo alcune indiscrezioni,è scappato via dallo studio del GF Vip 6 in seguito alle richieste di un autore e poi Signorini lo avrebbe insultato.è andato via dallo studio nell'ultima puntata serale del ...Nicola Pisu avrebbe abbandonato il reality di canale cinque in seguito a delle urla con gli autori del programma Mediaset ...Secondo alcune indiscrezioni, Nicola Pisu è scappato via dallo studio del GF Vip 6 in seguito alle richieste di un autore e poi Signorini lo avrebbe insultato ...