Nick Cannon: il figlio di appena 5 mesi muore di cancro al cervello (Di martedì 7 dicembre 2021) Nick Cannon ha annunciato martedì, durante il The Nick Cannon Show, che il suo bambino più piccolo, di appena cinque mesi, è morto di cancro al cervello. Nick Cannon ha subito una perdita spaventosamente dolorosa: il 41enne, durante l'ultimo episodio del The Nick Cannon Show, ha annunciato che il suo bambino di soli cinque mesi, Zen, è morto a causa di un cancro al cervello. Nel corso della puntata la star ha parlato di come lui e la sua famiglia hanno scoperto che Zen stava combattendo contro un idrocefalo, una condizione in cui si ha un accumulo di liquido cefalorachidiano. Cannon ha spiegato di essersi accorto che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 dicembre 2021)ha annunciato martedì, durante il TheShow, che il suo bambino più piccolo, dicinque, è morto dialha subito una perdita spaventosamente dolorosa: il 41enne, durante l'ultimo episodio del TheShow, ha annunciato che il suo bambino di soli cinque, Zen, è morto a causa di unal. Nel corso della puntata la star ha parlato di come lui e la sua famiglia hanno scoperto che Zen stava combattendo contro un idrocefalo, una condizione in cui si ha un accumulo di liquido cefalorachidiano.ha spiegato di essersi accorto che ...

Advertising

zazoomblog : Nick Cannon: il figlio di appena 5 mesi muore di cancro al cervello - #Cannon: #figlio #appena #muore - herzog_watusi : nick cannon 's son died of congenital anti-semitism - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Nick Cannon, l'annuncio in lacrime in diretta: «Mio #figlio di 5 mesi è morto di #tumore al cervello» - ilmessaggeroit : Nick Cannon, l'annuncio in lacrime in diretta: «Mio #figlio di 5 mesi è morto di #tumore al cervello» - adjokee_ : Nick Cannon deeh ?? -